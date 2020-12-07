На одеській митниці вже 3 тижні лежить гуманітарна допомога Україні для протидії COVID-19 з Литви. Однак через бюрократичну тяганину волонтери не можуть її забрати.

Деталі інциденту

Громадська організація "Спільна мета" домовилася з Литвою про безкоштовну передачу засобів для протидії коронавірусу в Україні. Про це у відеозверненні розповів представник ГО Артем Каспарян, повідомляє Артем Павловський.

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Литва передала в Україну 13 300 ендотрахіальних трубок для апаратів штучної вентиляції легень. За словами Каспаряна, такої кількості трубок вистачить для того, щоб покрити потреби всієї країни.

Втім, жодна лікарня не хоче приймати на себе вантаж і бути відповідальною за нього. Через це члени ГО вже 3 тижні не можуть забрати гуманітарну допомогу з одеської митниці. Каспарян звернувся за допомогою до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та уряду.

Я вас прошу, ви можете, будь ласка, забрати цей вантаж і розвести по Україні? Ми домовилися з нашими європейськими друзями, щоб вони абсолютно безкоштовно його передали. Ви можете, просто приїхати і допомогти розібратися з бюрократичною тяганиною?

– звернувся до міністрів волонтер.