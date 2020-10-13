В Одесі зафіксували величезну кількість медуз в Чорному морі. Сотні цих морських тварин заполонили всю поверхню води.

Користувачі соціальних мереж опублікували відео, на яких видно сотні медуз, які плавають на поверхні Чорного моря. Про це повідомляє 24 канал.

Радимо прочитати Україна та США провели спільні військові навчання у Чорному морі: яскраві фото, відео

Біля одеського морського вокзалу плавають небезпечні медузи-корнероти. Восени на поверхні моря їх буває багато, тому людей закликають наразі не купатися у воді.

Дивіться відео нашестя медуз в Одесі

Зверніть увагу! Медузи у Чорному морі не є дуже небезпечними. Їхні опіки можуть призвести до почервоніння, болю та роздратування шкіри. Остерігатися необхідно медузи-корнерот, яка зараз і заполонила узбережжя моря в Одесі. Її опіки можуть викликати серйозне отруєння організму. Від таких медуз найчастіше страждають діти.

Сотні медуз плавають на поверхні Чорного моря: відео

На узбережжі Чорного моря зафіксували нашестя медуз / Фото "Думская"

Що відбувається з Чорним морем в Одесі

Раніше дослідники зафіксували в Одеській затоці так званий червоний приплив. Через бурхливий розвиток водоростей у воді збільшується концентрація низки токсинів. Купатись в морі та вживати морепродукти з Чорного моря вкрай небезпечно. У разі отруєння "червоним припливом" може трапитися паралітичне отруєння.