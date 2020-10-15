Проходив підготовку у таборах терористів: в Одесі затримали бойовика ІДІЛ – фото
Чергового учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" затримали бійці СБУ "Альфа" ще до того, як він розгорнув свою діяльність в Україні. Чоловік знаходився у розшуку Інтерполу.
Подробиці спецоперації зі затримання небезпечного злочинця розповіли у СБУ. Зловмисник прибув до України з однієї з країн Центральної Азії.
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Як затримали бойовика
Співробітники спецслужби дізналися про те, що у нашу країну нелегально прибув іноземець, який знаходиться у міжнародному розшуку. У картці Інтерполу чоловіка зазначили як причетного до тероризму.
Бойовика ІДІЛ затримали в Одесі / фото пресслужби СБУ
Оскільки було відомо, що раніше він проходив підготовку в таборах бойовиків, для затримання залучили підрозділ СБУ "Альфа".
Україну вже покинув
Наразі затриманий вже знаходиться у країні, громадянство якої він має. В Офісі генпрокурора підписали рішення про екстрадицію, то ж працівники спецслужби видали терориста правоохоронцям іншої держави.
Чоловік знаходився в міжнародному розшуку / фото пресслужби СБУ