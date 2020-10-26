В Одесі затримали трьох іноземців, які вже не вперше бешкетують в одному з ресторанів на вулиці Катерининській. Це сталось 25 жовтня.

Спочатку вони намагались вдертись у заклад, в якому таким гостям не раді, а потім побилися з приватними охоронцями. Молодиків затримали одеські копи, повідомляє сайті Нацполіції.

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Співробітниця ресторану розповіла, що ці люди вже не вперше приходять у їх заклад. Вона назвала їх "компанією п'яних або обкурених" і підкреслила, що бешкетників занесли до чорного списку ресторану.

Коли молодикам відмовили в обслуговуванні, вони почали поводитись агресивно. Дійшло до того, що працівники ресторану викликали приватну охорону, але чоловіки налетіли й на них.

Охоронці навіть змушені були зробити один попереджувальний постріл зі стартового пістолету.

Дивіться відео про цей інцидент:

Після цього хулігани втекли на BMW, однак до справи долучилися поліціянти, які їх розшукали й помістили до СІЗО.

У результаті інциденту дивом ніхто не постраждав. Як з'ясувалось, всі троє – мешканці Закавказзя. Їм "світить" позбавлення волі до п'яти років за вчинення хуліганських дій.