В Одесі жінці видали ID-карту – вона 7 років перебувала фактично у рабстві в Росії. Шахраї забрали в неї документи й змушували жебракувати на вокзалах.

Ця історія починається у 2013 році. Невідомі зловмисники запропонували жінці підробіток на зборі полуниці. Вона погодилася, але її обманним шляхом вивезли до Москви. Про це повідомляє УНІАН.

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Потім у неї відібрали паспорт і змушували жебракувати на вокзалах. Це відбувалося протягом семи років, поки жінку не помітили волонтери, які допомогли їй звернутися в посольство України в РФ, де оформили документи, щоб повернутися на батьківщину.

Співробітники міграційної служби провели ряд перевірок, що прискорило оформлення паспорта громадянина України.

24 листопада 2020 року в підрозділі міграційної служби Суворовського району Одеси потерпіла отримала свою ID-карту.