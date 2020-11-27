В Одесі 27 листопада на Південній дорозі сталось ДТП. Зіткнулись легкова машина з кросовером. Автівки серйозно розтрощило.

Наразі невідомо чи хтось з людей постраждав. Про ДТП пишуть у телеграм-каналі "Кримінальна Україна".

Читайте також Рада зареєструвала законопроєкт про зміни до НАБУ

На місцевому сайті Odessa Online зазначається, що аварія сталась в районі вулиці Морської. На кадрах, які зняв хтось з водіїв видно, що у машин серйозно постраждали передки, а білий кросовер трохи розвернуло.

Деталі цієї ДТП наразі невідомі.

В Одесі зіткнулися легковик і кросовер: дивіться відео

Інші резонансні ДТП стались в різних регіонах України: