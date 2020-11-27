В Одесі зіткнулися легковик і кросовер – відео
В Одесі 27 листопада на Південній дорозі сталось ДТП. Зіткнулись легкова машина з кросовером. Автівки серйозно розтрощило.
Наразі невідомо чи хтось з людей постраждав. Про ДТП пишуть у телеграм-каналі "Кримінальна Україна".
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На місцевому сайті Odessa Online зазначається, що аварія сталась в районі вулиці Морської. На кадрах, які зняв хтось з водіїв видно, що у машин серйозно постраждали передки, а білий кросовер трохи розвернуло.
Деталі цієї ДТП наразі невідомі.
В Одесі зіткнулися легковик і кросовер: дивіться відео
Інші резонансні ДТП стались в різних регіонах України:
- У Стрию, що на Львівщині, 26 листопада трапилась смертельна ДТП – п'яний водій BMW збив чоловіка поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії 74-річний пішохід помер на місці.
- В Київській області 27 листопада працівник поліції, коли повертався додому після роботи, не помітив на дорозі пішохода та збив його. Людина померла. За фактом ДТП будуть проводити розслідування.
- У Харкові автовоз розчавив жінку на пішохідному переході та тягнув кілька метрів.
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