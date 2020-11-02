В Одесі 1 листопада правоохоронці перевозили злодія на службовому автомобілі, але він якимось дивом примудрився втекти. Зловмисника знову шукають.

Утікача було засуджено за крадіжку з проникненням до приміщення, але, схоже, відбувати своє покарання він буде не одразу. Поліція Одеської області оголосила план перехоплення злочинця.

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Шукати втікача копам буде не дуже просто.

Поліція дає прикмети втікача: чоловік непримітний, у натовпі його відшукати буде важко – на вигляд йому 37 – 38 років. Середнього зросту. Худорлявий, з темним й рідким волоссям.

А звати його – Кочетков Олег Миколайович.

Розшукуваний Кочетков Олег Миколайович / Фото Нацполіції

Був одягнений: темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами,

— йдеться у повідомленні поліції.

Для його затримання на території Одеської області в дію введено оперативний план "Сирена".