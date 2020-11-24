Загине в муках: в Одесі знищили легендарну "пушкінську тополю" – фото
В Одесі кронували знамениту канадську тополю, яка росте у дворі на вулиці Торгова, 17. При цьому, спили нічим не змазали, а це створює серйозну загрозу для рослини.
Верхівку тополі спиляли, залишився лише її стовбур та складені поблизу дрова. Про це розповів одеський краєзнавець Олександр Бабич, пише місцеве видання "Думская".
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У Міськзелентресті прокоментували інцидент – заявили, що "кронування" відбулося без їхнього дозволу. Його за власної ініціативи здійснила приватна компанія "Ренесанс", яка обслуговує будинок.
В Одесі спиляли знамените дерево-пам'ятник / Фото "Культурометр"
Екоактивіст Владислав Балинський пояснив, що пошкодження понад третини скелетних гілок дерева кваліфікується як пошкодження до ступеня припинення росту і передбачає покарання.
Відбулося не санітарне підрізування, а саме знищення дерева. Через це легендарне одеське дерево загине в муках років через 3,
– наголосив він.
Зауважимо, що за фактом інциденту подали заяву в поліцію – правоохоронці вже склали відповідний акт.
- Висота 200-річного дерева донедавна сягала 50 метрів. Вона має статус ботанічної пам'ятки природи.
- Його називають "пушкінською тополею" та "найбільшою тополею України".
- За однією з легенд, Пушкін залазив по гілках цього дерево у вікно дружини комерсанта Різнича.
- За іншими ж оповідками – поет посадив тополю на честь цієї жінки.
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