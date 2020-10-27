Одесит знайшов живих мишенят у пачці вівсянки: відео
В Одесі чоловік по дорозі на рибалку придбав вівсянку швидкого приготування. Після відкриття пакету з кашею одесит знайшов там двох живих мишенят.
Наразі невідомо, як саме тварини опинилися в пачці з їжею. Чоловік одразу надіслав відео зі знахідкою в різні телеграм-канали Одеси, пише портал Vgorode.ua.
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Одесит придбав швидкий перекус в одній з місцевих крамниць. Чоловік хотів з'їсти вівсянку швидкого приготування під час рибалки.
Коли він відкрив пакетик з їжею, то виявив там двох новонароджених мишенят. Назву магазину, в якому придбав товар, чоловік не озвучив. Однак користувачі помітили торгову марку каші, в якій було знайдено тварин.
Живі миші у пачці вівсянки: відео
Одесит шукає господарів для тварин
Чоловік жартома відзначив, що вже знайшов господарів для одного з малюків. Наразі він намагається прилаштувати інше мишеня, якому вже дав прізвисько – Жора.
"Не всіх мишей розібрали. Є ще Жора. Він шукає турботливі руки", – відзначив одесит.
Наразі невідомо, як саме живі тварини потрапили в запечатану пачку каші.
У пачці вівсянки одесит знайшов живих тварин: відео