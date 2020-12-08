У коронавірусній лікарні № 5 в Одесі сталося кілька випадків, коли пацієнтам з COVID-19 довелося снідати в одній палаті з мертвими. Медперсонал приносив їжу, але прибрати тіло часу не було.

Інформацію про інцидент залишили на гарячій лінії Міністерства охорони здоров’я. З відомства відповіли аж через 5 днів. Про це розповіла журналістам одеська волонтерка Катерина Ножевнікова.

Дізнайтеся більше Скандал у лікарні Одеси, де мертві лежать поряд з живими: все, що відомо

Що коїться в одеській лікарні

За словами волонтерки, у лікарні було кілька ситуацій, коли хворим довелося провести певний час з мертвим. Через це пацієнти отримали психологічну травму.

Одна з наших пацієнток теж перебувала з померлою сусідкою по палаті. Тіло не виносили протягом ночі, а вранці їм принесли сніданок. Ось, їжте, ось тут тіло лежить, а тут вам сніданок,

– розповіла Ножевнікова.

Як відреагували у МОЗ

Волонтерка зателефонувала на гарячу лінію МОЗу і залишила скаргу від пацієнтів, яким довелося тривалий час перебувати в одній палаті з померлими.

"Мені нещодавно передзвонили і запитали, чи вирішилося моє питання. Ну, ви реально думаєте, що воно там 5 днів лежало? Оперативність наше все", – сказала вона.

Лікарів і пацієнтів зіштовхують лобами

Як зазначила волонтерка, щоб винести тіло, потрібно 3 – 4 людини. А там лікарі не встигають навіть до живих підійти. На одну медичну бригаду припадає 100 пацієнтів, при нормі – 30. Винними за інцидент зробили медиків. На думку Ножевнікової, держава зіштовхує лобами пацієнтів та лікарів, хоча зараз медперсонал потрібно "носити на руках".