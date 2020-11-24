Вибухівка під ногами: на Одещині юнак підірвався, коли випасав худобу
В Одеській області під час випасання худоби важко травмувався 17-річний хлопець із Сарати. Під його ногами вибухнув невідомий предмет.
Юнак отримав осколкові поранення
Моторошний інцидент стався 24 листопада ввечері. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.
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За попередньою інформацією, хлопець пас худобу на околиці селища. Коли він йшов полем, то наступив на невідомий предмет, який і вибухнув.
Потерпілого доставили до районної лікарні. Через вибух юнак отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки. Зараз постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні.
Поки невідомо, що саме вибухнуло
Наразі невідомо, що могло вибухнути у хлопця під ногами. Встановленням типу вибухівки займаються працівники Вибухотехнічного управління Нацполіції на Одещині. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, а вже після цього буде вирішене питання, як кваліфікувати цей інцидент.
Дивіться на карті, де розташована Сарата:
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