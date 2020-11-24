В Одеській області під час випасання худоби важко травмувався 17-річний хлопець із Сарати. Під його ногами вибухнув невідомий предмет.

Юнак отримав осколкові поранення

Моторошний інцидент стався 24 листопада ввечері. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

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За попередньою інформацією, хлопець пас худобу на околиці селища. Коли він йшов полем, то наступив на невідомий предмет, який і вибухнув.

Потерпілого доставили до районної лікарні. Через вибух юнак отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки. Зараз постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні.

Поки невідомо, що саме вибухнуло

Наразі невідомо, що могло вибухнути у хлопця під ногами. Встановленням типу вибухівки займаються працівники Вибухотехнічного управління Нацполіції на Одещині. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, а вже після цього буде вирішене питання, як кваліфікувати цей інцидент.

Зазначимо, що нещодавно кілька трагічних інцидентів з вибухівкою стались на окупованому Донбасі. В Шахтарську чоловік підпалив гранатометний постріл при трьох дітях. 2-річний малюк отримав важку травму ока. А у Горлівці троє чоловіків підірвались на невідомому предметі поблизу шахти.

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