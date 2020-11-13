В Одеській області введуть карантин вихідного дня
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В Одеській області з суботи, 14 листопада, все-таки введуть карантин вихідного дня. Нові правила діятимуть від 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Рішення про локдаун під час вихідних прийняли на засіданні Одеської обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Про це під час брифінгу заявив голова Одеської обласної держадміністрації Вячеслав Овечкін, повідомляє 24 канал.
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На вихідні закриватимуть усі торгово-розважальні заклади та спортивні центри. Окрім того, під забороною перебуватиме проведення масових заходів.
Водночас у суботу та неділю працюватимуть:
- продуктові крамниці;
- аптеки та ветеринарні аптеки;
- громадський транспорт;
- автозаправки.
Кафе та ресторани зможуть готувати їжу на винос.
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