В Одеській області з суботи, 14 листопада, все-таки введуть карантин вихідного дня. Нові правила діятимуть від 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Рішення про локдаун під час вихідних прийняли на засіданні Одеської обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Про це під час брифінгу заявив голова Одеської обласної держадміністрації Вячеслав Овечкін, повідомляє 24 канал.

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На вихідні закриватимуть усі торгово-розважальні заклади та спортивні центри. Окрім того, під забороною перебуватиме проведення масових заходів.

Водночас у суботу та неділю працюватимуть:

продуктові крамниці;

аптеки та ветеринарні аптеки;

громадський транспорт;

автозаправки.

Кафе та ресторани зможуть готувати їжу на винос.

Зверніть увагу! З 14 листопада на всій території України має діяти карантин вихідного дня. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України. Водночас у деяких містах відмовляються вводити локдаун на суботу та неділю. Детальніше читайте тут.