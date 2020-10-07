В Одеський порт зайшов есмінець протиповітряної оборони королівських ВМС Великої Британії. Ракетоносний HMS Dragon D35 прибув в Україну в рамках дружнього візиту.

Як пише "Думская", ракетоносний "Дракон" вперше зайшов на територію України.

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Корабель пришвартувався біля одного з причалів морського вокзалу 7 жовтня об 11:00. У відкритому морі есмінець зустрічав катер українських повітряно-морських сил "Старобельськ".

У рамках візиту між делегаціями ВМС України та Британії відбудеться протокольна зустріч. Також заплановані спільні корабельні тренування на борту есмінця Dragon і проведення спільного тренування в Чорному морі.

Корабель королівських військово-морських сил Великої Британії пробуде в Одесі до 12 жовтня 2020 року.



Есмінець "Дракон"/ Фото "Думская"

Що відомо про есмінець Dragon

Есмінець Dragon D35 увійшов до складу флоту Великої Британії на початку 2012 року. Характеристики корабля:

водотоннажність – 8 500 тонн;

довжина – 152 метри;

ширина – 21 метр;

осадка – понад 7 метрів.

Судно озброєне 114-міліметровим знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет "Гарпун", ракетною артилерією та зенітними керованими ракетами. Екіпаж корабля – від 190 до 235 людей на борту.

На кожній стороні корпусу корабля міститься зображення валлійського дракона Y Ddraig Goch – національного символу Уельсу. Відзначимо, що це єдиний корабель королівського флоту, що так прикрашений.



В порт Одеси зайшов корабель Королівських ВМС Британії / Фото "Думская"