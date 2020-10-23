В Одесі школа №71 зганьбилася після візиту мера міста Геннадія Труханова 22 жовтня. У мережі з'явилося відео, як після відкриттям спортивного комплексу, працівники викопують квіти з клумби.

Технічні працівники школи викопали вазони з хризантемами відразу ж після від'їзду інспекції Труханова. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Читайте також У Дніпрі школярка хизується світлинами з відрізаними головами тварин: батьки нічого не роблять

Відкриття шкільного стадіону у 71 школі. Мер поїхав – квіти викопали, це був тимчасовий декор,

– зауважив автор відео.

На відео видно, як працівники витягують з клуб червоно-білі квіти у горщиках – хризантеми навіть не посадили у землю.

Міський голова відвідав відкриття спортивного комплексу на стадіоні школи №71. Додамо, що майданчик відкрили не лише для учнів школи, а й для усіх мешканців міста.

Дивіться курйозне відео з одеської школи:

Зауважимо, нещодавно трапився скандал у ще одній Одеській школі. Вчителька малювання в одеській гімназії №4 Раїса Пирогова накинулася на ученицю через українську мову. Педагогиня накричала на дівчину через те, що та забула вдома альбом та відповіла на її запитання державною мовою.

Пирогова заявила, що учениця ставить себе вище за інших через її мову. Невдовзі керівництво школи вибачилося перед дівчинкою та звільнило так звану вчительку.