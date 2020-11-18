В Одеській області, в порту "Південний", правоохоронці знайшли велику партію кокаїну. Її заховали у контейнері з бананами. Вантаж прибув в Україну з Еквадору й був ретельно запакований.

Вартість вилученої партії кокаїну на "чорному ринку" складає близько 4 мільйонів доларів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Наркоторговці намагались перевезти 20 кілограмів "порошку". Але їх оборудку зупинили митники й собака – службовий пес зреагував при обстеженні контейнеру.

Його вирішили перевірити після того, як сканери виявили нетипову щільність в механічної частини.

Кокаїн приплив з Еквадору разом з бананами. Наркотики заховали брикетами у рефрижераторі.

Собака допомогла знайти наркотики / Фото Офісу прокурора

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до цього злочину.

Це вже п'ятий подібний випадок за 3 місяці.

В порту "Південний" виявили велику партію кокаїну: дивіться відео