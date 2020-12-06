Одеську галерею у катакомбах визнали найбільшим артпростором Європи
Одеську художню галерею у Нерубайських катакомбах визнали найбільшим артпростором Європи. Його довжина становить 75 метрів. У катакомбах розташована картинна галерея та інсталяція "Сад чудес".
Успіх артпростору вже зафіксували у Національному реєстрі рекордів України. Про це повідомляє Укрінформ.
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Що відомо про артпростір
- Це єдиний у Європі артпростір, розташований у катакомбах.
- Катакомби прикрашені люмінофором (речовина, яка поглинає енергію та перетворює її на світло) та фарбами, які світяться у темноті.
- Фрагменти артінсталяції підсвітили ультрафіолетом.
- Підземна галерея розташована на глибині 7 метрів.
- Її відкрили у 2018 році на базі меморіалу "Нерубайські катакомби".
- Картини у галереї також світяться. Це стало можливим завдяки використанню спеціальних фарб.
- Галерея – це довгий вузький коридор, стіни якого прикрашають картинами.
- Спеціальне обладнання у катакомбах виділяє "ніч" та "день".
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