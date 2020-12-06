Одеську художню галерею у Нерубайських катакомбах визнали найбільшим артпростором Європи. Його довжина становить 75 метрів. У катакомбах розташована картинна галерея та інсталяція "Сад чудес".

Успіх артпростору вже зафіксували у Національному реєстрі рекордів України. Про це повідомляє Укрінформ. Актуально У Києві встановили національний рекорд: намалювали найдовший Самчиківський розпис Що відомо про артпростір Це єдиний у Європі артпростір, розташований у катакомбах.

Катакомби прикрашені люмінофором (речовина, яка поглинає енергію та перетворює її на світло) та фарбами, які світяться у темноті.

Фрагменти артінсталяції підсвітили ультрафіолетом.

Підземна галерея розташована на глибині 7 метрів.

Її відкрили у 2018 році на базі меморіалу "Нерубайські катакомби".

Картини у галереї також світяться. Це стало можливим завдяки використанню спеціальних фарб.

Галерея – це довгий вузький коридор, стіни якого прикрашають картинами.

Спеціальне обладнання у катакомбах виділяє "ніч" та "день".