Одеську митницю Державної митної служби 12 листопада очолив Андрій Танцеров. Раніше він обіймав посаду першого заступника керівника цієї ж установи.

12 листопада пресслужба ДМС у фейсбуці повідомила про підписання наказу про кадрові зміни в Одеській митниці. Виконувати обов'язки голови установи буде Андрій Танцеров.

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"З 12 листопада 2020 року виконання обов’язків начальника Одеської митниці Держмитслужби покладено на Андрія Танцерова, першого заступника начальника Одеської митниці Держмитслужби", – мовиться у повідомленні ДМС.

Що відомо про Андрія Танцерова? Андрій Танцеров народився у Харкові, має 2 вищі освіти (закінчив Харківський державний університет та Національну юридичну академію).



У митній службі працює з 1999 року. Заступником керівника Одеської митниці був від серпня 2020 року. На цю посаду його перевели з Харківської митниці (там він працював першим заступником керівника).

Нагадаємо, Одеську митницю до 21 жовтня очолював Денис Пудрик. Однак його звільнили через "негативні результати роботи". Пудрик керував установою усього 2 місяці, але не зміг налагодити контроль за виконанням митних формальностей. Ба більше, допустив численні випадки заниження вартості імпортованих товарів.

23 жовтня стало відомо, що посади втратили керівники ще 6 митниць в Україні. Інформації про призначення нових посадовців до цих установ наразі не надходило.

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