В Одесу прилетів літак з голлівудського блокбастеру: захопливе фото
В аеропорт Одеси прилетів незвичайний літак-акула Ан-26. Він відомий любителям кіно.
Оригінальний літак-акула приземлився днями в Одесі, повідомляють в одеському аеропорту.
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Свою ліврею та всесвітню популярність літак-акула Ан-26 отримав після зйомок у голлівудському блокбастері "Нестримні-3",
– йдеться у повідомленні.
У фільмі зіграли такі актори, як Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Антоніо Бандерас та інші.
Літак в аеропорту Одеси / Фото одеського аеропорту