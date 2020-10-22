В аеропорт Одеси прилетів незвичайний літак-акула Ан-26. Він відомий любителям кіно.

Оригінальний літак-акула приземлився днями в Одесі, повідомляють в одеському аеропорту.

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Свою ліврею та всесвітню популярність літак-акула Ан-26 отримав після зйомок у голлівудському блокбастері "Нестримні-3",

– йдеться у повідомленні.

У фільмі зіграли такі актори, як Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Антоніо Бандерас та інші.

Зверніть увагу! Раніше у Києві помітили рідкісну марку автомобіля Ford Mustang Bullitt, яка була випущена в пам'ять про знаменитий фільм "Булліт" 1968 року із Стівом МакКуїном.



Літак в аеропорту Одеси / Фото одеського аеропорту



Кадр з фільму "Нестримні-3"