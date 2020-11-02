У руках – автомат: на відео потрапив злочинець, який вчинив напад у Відні
У столиці Австрії Відні 2 листопада 2020 року відбулася стрілянина. За даними австрійських ЗМІ, щонайменше 4 людей отримали поранення, а 7 – загинули.
Напад здійснили кілька злочинців, один з них активував пояс з вибуховим пристроєм. Про це повідомили на сайті Kronen Zeitung.
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Що відомо про нападників
Очевидцям вдалося зняти на відео одного з нападників. На ньому – балаклава, в руках у нього автомат.
Місце події оточили поліціянти. Жителів району попросили не залишати квартири та не користовуватися громадським транспортом.
Теракт у Відні: що відомо
- Біля синагоги у центрі Відня 2 листопада 2020 року невідомий відкрив стрільбу.
- Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 7 людей.
- Оскар Дойч – один із лідерів єврейської общини повідомив, що не можна стверджувати, що саме синагога була ціллю стрілка. Адже у момент нападу вона була закрита.
Стрілянина в Австрії: дивіться відео
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