Від початку 3 листопада окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Ворог гатив з гранатометів неподалік населеного пункту Новолуганське. Один український захисник отримав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. Про це повідомили у штабі ООС.

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Що відомо про стан пораненого українського захисника

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доправили до лікарні й надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я захисника оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю,

– мовиться у повідомленні ООС.

Як минула доба на Донбасі

Протягом 2 листопада проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Ворог гатив з підствольних гранатометів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Шуми та Старогнатівка.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було.