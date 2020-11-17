Правоохоронці викрили високопосадовця Державної фіскальної служби, який нібито регулярно вимагав гроші від підприємців. Ймовірні злочини чиновника задокументували співробітники СБУ.

Про викриття підозрюваного у хабарництві співробітника ДФС на Харківщині повідомили у пресслужбі СБУ. Видання Depo.Харків стверджує, що мова йде про керівника Головного управління ДФС в Харківській області Миколу Костенка.

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За даними слідства, підозрюваний фактично хотів кришувати підприємця-порушника.

Щомісячна данина

Як стверджують правоохоронці, чиновник вимагав від бізнесмена сплачувати йому 100 тисяч гривень кожного місяця. За гроші він нібито обіцяв не притягувати порушника до відповідальності за махінації з підакцизною продукцією.

Працівники СБУ зафіксували, як посадовець двічі отримує хабарі лише від цього підприємця. Загальна сума отриманого сягає 170 тисяч гривень.

Гроші фіскал нібито отримував через свого знайомого, який виконував роботу посередника.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру в отриманні хабаря службовою особою в особливо великому розмірі.