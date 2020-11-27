В Офісі генпрокурора поки не знають, коли зможуть зняти арешт з Інститутської та обмеження на будівництво меморіалу Небесної Сотні там. На ділянці вулиці досі проводять слідчі дії, при цьому їх намагаються проводити "за погодних умов, максимально наближених до часових параметрів" революції.

На деяких ділянках є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення злочину та можуть містити необхідні відомості, тому необхідно визначити географічні координати місць отримання поранень і ведення стрільби. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит "Радіо Свобода".

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У Венедіктової також не виключають, що може виникнути потреба провести слідчі дії на всій ділянці від Майдану Незалежності до верхнього виходу з метро "Хрещатик". Це стосуватиметься справи щодо ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах 20 лютого 2014 року. Втім, точний термін таких дій поки невідомий.

Ба більше – арешт землі, де планують звести меморіал, пов'язаний з іншими незавершеними судовими процесами щодо подій 18 лютого 2014 року.

Зняття всіх обмежень щодо проведення будівництва музею є неможливим до завершення цих судових процесів, водночас терміни їх завершення залежать від багатьох чинників і не можуть бути спрогнозовані,

– уточнили в Офісі генпрокурора.

Довідка: Меморіал Героїв Небесної Сотні планують звести над Майданом Незалежності, а саме – на ділянці вулиці Інститутської, яку тепер називають алеєю Героїв Небесної Сотні.

Тим часом Відповідальність за незбудований меморіал несуть президент і уряд, – Музей Майдану

Коротко про обшуки у музеї Революції Гідності:

19 листопада поліція провела обшуки в музеї Революції Гідності. Посадовців музею підозрюють у розкраданні бюджетних грошей при реконструкції комплексу.

В Офісі Президента відреагували на події. Там здивувалися, що обшуки провели напередодні пам'ятної дати – річниці Революції Гідності.

Силовики вилучили музейну документацію, жорсткий диск з важливою для музею інформацією, а також заблокували 2 приміщення музею.

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