Офіс генпрокурора створив Концепцію державної політики, яка покликана протидіяти тортурам у в'язницях. Нову концепцію можуть почати виконувати вже у 2021 – 2023 роках.

Над документом працювали прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії тортурам та експерти неурядових організацій. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Основна увага Концепції сфокусована на подоланні проблеми безкарності правоохоронців, які застосовують тортури.

Концепція та план заходів щодо її реалізації передбачають розробку алгоритму дій працівників органів правопорядку під час вступу до них повідомлення про катування, а також інформування громадськості про особливості застосування такого методу,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, Україна має змінити статтю 127 Кримінального кодексу України про катування, щоб вона відповідала міжнародним стандартам. В Офісі генпрокурора також наполягають на розробці методології розслідування катувань та інших грубих порушень прав людини з боку правоохоронців.

Проєкт Концепції після внесення пропозицій урядової комісії направлять для затвердження Кабінету Міністрів України.

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