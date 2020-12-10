Генпрокурор України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Вадима Новинського за протиправне заволодіння майном – іншими словами крадіжку.

Справу відкрили ще у вересні на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Розслідування веде ДБР. Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Верховної Ради протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним та іпотечним майном "Укрексімбанку".

Оскільки в України скасували депутатську недоторканість, то кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.