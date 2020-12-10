Офіс генпрокурора відкрив справу проти проросійського нардепа Новинського
Генпрокурор України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Вадима Новинського за протиправне заволодіння майном – іншими словами крадіжку.
Справу відкрили ще у вересні на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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Розслідування веде ДБР. Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Верховної Ради протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним та іпотечним майном "Укрексімбанку".
Оскільки в України скасували депутатську недоторканість, то кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.
Що відомо про Вадима Новинського?Проросійський політик й бізнесмен. Прихильник та диякон УПЦ Московського патріархату. Противник надання України Томосу. Бізнес-партнер Ріната Ахметова. Є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" та власником великого пакета компанії "Метінвест". Був членом Партії регіонів. Новинський народився в Росії. Громадянство України йому надав Віктор Янукович.
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