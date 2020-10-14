В Офісі генпрокурора блокують запит на екстрадицію з Австрії колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка, про це інформують ЗМІ. Бахматюка підозрюють у привласненні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

У генпрокурора вимагають доказів законності розшуку

У Венедіктової вимагають довести законність розшуку Бахматюка. Про це повідомили "Українській правді" джерела у правоохоронних органах.

До теми Артем Ситник назвав чотири справи, через які на нього здійснюють тиск

Детективи НАБУ склали клопотання про екстрадицію 15 червня 2020 року. Станом на 13 жовтня Офіс генпрокурора не направив документи в Австрію. При цьому підлеглі генпрокурорки Венедіктової вимагають надати додаткову інформацію про справу,

– пише видання.

Адвокат каже, що підстав для оголошення в розшук не було

Підставою для таких дій прокурорів є начебто звернення адвоката ексвласника банку, який вважає, що розшук його клієнта у міжнародний розшук був незаконним. Захисник каже, що правоохоронці знають, де саме перебуває Бахматюк.

Таким чином, ухвала суду про заочний арешт колишнього власника банку поставлена під сумнів – вважають в Офісі генпрокурора. У Венедіктової вимагають, аби у НАБУ надали докази для підтвердження законності розшуку.

Зверніть увагу! Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, пише "Українська правда", дійшла висновків, що детективи НАБУ надали належні докази для оголошення Бахматюка в розшук.

Наразі в Офісі Генпрокурора цю інформацію не коментують.