У Харкові 29 жовтня невідомі на стінах офісу ОПЗЖ зобразили портрети поета Василя Стуса. Трафаретні малюнки також розміщені у приймальній керівника осередку політсили Андрія Лесика.

Біля портретів поета також міститься надпис "Заборонена правда – все одно правда". Світлини з малюнками опублікувала у фейсбуці громадська організація "Світанок".

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Представники організації написали, що небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди і те, що він причетний до загибелі українського поета.

І додали, що в такий спосіб невідомі залишили "привіт" біля офісу "Опозиційної платформи – За життя".

Крім цього, на табличці з прізвищем керівника харківського осередку Андрія Лесика залишили чорною фарбою надпис "Сєпар". І замалювали назву партії на вивісці.

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