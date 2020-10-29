Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Василя Стуса: фото
У Харкові 29 жовтня невідомі на стінах офісу ОПЗЖ зобразили портрети поета Василя Стуса. Трафаретні малюнки також розміщені у приймальній керівника осередку політсили Андрія Лесика.
Біля портретів поета також міститься надпис "Заборонена правда – все одно правда". Світлини з малюнками опублікувала у фейсбуці громадська організація "Світанок".
Читайте також Vivat випустить аудіоверсію книги Кіпіані: чиїм голосом звучатиме Василь Стус
Представники організації написали, що небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди і те, що він причетний до загибелі українського поета.
І додали, що в такий спосіб невідомі залишили "привіт" біля офісу "Опозиційної платформи – За життя".
Крім цього, на табличці з прізвищем керівника харківського осередку Андрія Лесика залишили чорною фарбою надпис "Сєпар". І замалювали назву партії на вивісці.
Суд над "Справою Василя Стуса": що відомо
- 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення про заборону книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Позов проти твору подав лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.
- Проросійський політик наголосив, що деякі цитати з книги про Стуса порушують його честь та гідність.
- Доки рішення про заборону книги ще не набрало чинності, видавництво Vivat вирішило надрукувати ще один наклад книги.
- Кіпіані вважає, що у "Справі Василя Стуса" Медведчук виглядає нікчемною маленькою людиною, яка просто виконує завдання радянської влади.
- Рішення суду обурило українців. Вони влаштовують масові акції на підтримку забороненої книги, а також проводять публічні читання уривків.
Цитати з книги, через які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу