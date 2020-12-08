У центрі Харкова вночі 8 грудня невідомі облили червоною фарбою вивіску офісу "Опозиційної платформи – за життя". У партії кажуть, що викликали поліцію.

Так, червоною фарбою обляпали вивіски офісу та під'їзд на вулиці Полтавській. Про це повідомили у телеграм-каналі "Фрайкор".

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Підготовка ОПЗЖ до першого засідання міської та обласної ради йде повним ходом. Невідомі патріоти нагадують, що колоборантам не місце у владі на Харківщині,

– мовиться у дописі.

Голова місцевого осередку партії Андрій Лесик зауважив, що такі речі відбуваються не вперше. Політик стверджує, що викликав поліцію.



Обляпана підлога у під'їзді офісу ОПЗЖ / Фото Андрія Лесика

Зверніть увагу! Харківська ТВК призначила сесію новообраних депутатів міської ради на 9 грудня. Однак сесія нової Харківської облради відбудеться 11 грудня.

Що цьому передувало