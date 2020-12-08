Офіс ОПЗЖ облили червоною фарбою у Харкові: фото
У центрі Харкова вночі 8 грудня невідомі облили червоною фарбою вивіску офісу "Опозиційної платформи – за життя". У партії кажуть, що викликали поліцію.
Так, червоною фарбою обляпали вивіски офісу та під'їзд на вулиці Полтавській. Про це повідомили у телеграм-каналі "Фрайкор".
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Підготовка ОПЗЖ до першого засідання міської та обласної ради йде повним ходом. Невідомі патріоти нагадують, що колоборантам не місце у владі на Харківщині,
– мовиться у дописі.
Голова місцевого осередку партії Андрій Лесик зауважив, що такі речі відбуваються не вперше. Політик стверджує, що викликав поліцію.
Обляпана підлога у під'їзді офісу ОПЗЖ / Фото Андрія Лесика
Що цьому передувало
- У листопаді пошкодили фасад офісу ОПЗЖ у Харкові.
- На стінах цього ж офісу у жовтні зобразили портрети поета Василя Стуса. Малюнки розмістили також у приймальні керівника осередку політсили Андрія Лесика.
- У серпні плакат та адресна табличка на офісі теж була пошкоджена.
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