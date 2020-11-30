Для того, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі, необхідно насамперед визнати Росію стороною конфлікту. Цього досі не зробив Офіс Президента. Юридично для них Росія не є країною-агресором.

Визнання Росії стороною конфлікту змінило б багато у ситуації та на міжнародній арені. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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"Юридично так, на жаль, така ситуація (ОП не визнає Росію стороною конфлікту – 24 канал). Це запитання треба задавати президенту, хай він звітує перед нами, як перед народом України, чому він неспроможний прийняти політичне рішення", – заявив експерт.

Світ чекає на заяву України

За його словами, весь світ розуміє, що Росія є стороною конфлікту, але чекає політичне рішення з боку України, яка й повинна оголосити офіційно з ким воює.

Чому це не зроблено досі – моя особиста думка, що зовнішнє управління і є показником відсутності суверенітету нашої країни. Такий показник зовнішнього управління,

– підсумував Жданов.

Він додав, що у разі, якщо Президент України Володимир Зеленський буде здатний на те, щоб оголосити Росію стороною конфлікту, то буде шанс вирішити ситуацію дипломатично-політичним шляхом.

Чому важливе визнання Росії стороною конфлікту

Як зазначив Жданов, як тільки Україна визнає цей факт і його підтвердять в ООН – українська влада зможе вимагати надання військ ООН для миротворчої місії.

"При цьому країна-агресор відсторонюється, згідно зі статутом ООН, від голосування з питань щодо врегулювання конфлікту", – наголосив Жданов.

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