Офіс Президента юридично не визнає Росію стороною конфлікту, – експерт
Для того, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі, необхідно насамперед визнати Росію стороною конфлікту. Цього досі не зробив Офіс Президента. Юридично для них Росія не є країною-агресором.
Визнання Росії стороною конфлікту змінило б багато у ситуації та на міжнародній арені. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу Росія нас шантажує, – Арестович про нібито зрив обміну полоненими
"Юридично так, на жаль, така ситуація (ОП не визнає Росію стороною конфлікту – 24 канал). Це запитання треба задавати президенту, хай він звітує перед нами, як перед народом України, чому він неспроможний прийняти політичне рішення", – заявив експерт.
Світ чекає на заяву України
За його словами, весь світ розуміє, що Росія є стороною конфлікту, але чекає політичне рішення з боку України, яка й повинна оголосити офіційно з ким воює.
Чому це не зроблено досі – моя особиста думка, що зовнішнє управління і є показником відсутності суверенітету нашої країни. Такий показник зовнішнього управління,
– підсумував Жданов.
Він додав, що у разі, якщо Президент України Володимир Зеленський буде здатний на те, щоб оголосити Росію стороною конфлікту, то буде шанс вирішити ситуацію дипломатично-політичним шляхом.
Чому важливе визнання Росії стороною конфлікту
Як зазначив Жданов, як тільки Україна визнає цей факт і його підтвердять в ООН – українська влада зможе вимагати надання військ ООН для миротворчої місії.
"При цьому країна-агресор відсторонюється, згідно зі статутом ООН, від голосування з питань щодо врегулювання конфлікту", – наголосив Жданов.
Чому необхідно визнати Росію стороною конфлікту: відео
Поділитися новиною