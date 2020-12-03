У Венедіктової прокоментували звинувачення НАБУ стосовно блокування підозри заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову. Так, Офіс генпрокурора заявив, що діє "виключно у межах закону та визначених повноважень".

Про це мовиться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті Офісу генпрокурора. Там підтвердили, що генпрокурор Ірина Венедіктова 1 грудня змінила групу прокурорів у справі та додала до групи себе, бо "справа набула резонансного статусу".

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В Офісі генпрокурора додали, що треба забезпечити "швидке, повне, неупереджене, всебічне та ефективне дослідження усіх обставин кримінального провадження".

При цьому там наголосили: Венедіктова не повинна ні з ким узгоджувати такі свої дії.

У Венедіктової уточнили: до складу групи прокурорів включили також виконувача обов’язків керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначили начальника управління САП Андрія Довганя.

Камінь в бік НАБУ

В Офісі генпрокурора висунули НАБУ контрзвинувачення. Там дорікнули, що антикорупційне бюро оприлюднило відео негласних слідчих дій "з метою намагання здійснення тиску на генерального прокурора за допомогою медіаспільноти і громадських активістів".

На думку Офісу, це є порушенням гарантії незалежності прокурора у прийнятих ним рішеннях, а оцінка обґрунтованості підозри будь-якій людині на підставі декількох відеоматеріалів "була б грубим порушенням основних конституційних засад".

Справа Олега Татарова: коротко

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ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що 2 грудня Олегу Татарову мали оголосити підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ помітили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.

Це рішення прийняла сама Ірина Венедіктова. Генпрокурорка також ввела у справу себе.

За інформацією НАБУ, свідчення проти Татарова нібито надав скандальний екснардеп-забудовник Максим Микитась. Він і сам проходить у корупційній справі, але вирішив піти на угоду зі слідством і "здав" Олега Татарова.

Татаров нібито на прохання забудовників домовився про написання позитивної експертизи на користь приватної компанії-забудовника. Він нібито був посередником у передачі хабаря.