В Офісі Президента розповіли, що до всенародного опитування, яке проведуть 25 жовтня 2020 року, надрукують 5 мільйонів спеціальних анкет. Там буде по 5 запитань з двома варіантами відповіді: так або ні.

Опитування можуть провести у форматі екзитполу. Анкети українцям роздаватимуть волонтери у наметах біля виборчих дільниць. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Хто організовуватиме опитування

Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що організацією опитування не займатимуться ні ЦВК, ні партія. Цей процес візьме на себе якась окрема структура. Кравчук також наголосила, що фінансуватимуть опитування не за бюджетні гроші.

Чи будуть в опитуванні питання про Донбас

В Офісі Президента запевнили, що в опитуванні 25 жовтня не буде "спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокаційних тем, які історично використовують політичні групи у своїх агресивних пропагандистських фейках".

Що відомо про всеукраїнське опитування 25 жовтня