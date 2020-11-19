Емоцій вистачає: у Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
В Офісі Президента здивовані, що обшук у музеї Революції Гідності провели саме напередодні річниці подій на Майдані. Таке рішення не сприяє встановленню злагоди у країні.
Будь-яку необережну дію можуть розцінити як виклик цінностям Майдану або свідому гру на суспільних суперечностях. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Невже було обов'язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі,
– мовиться у повідомленні.
Що ще сказали у Зеленського
- Правоохоронці повинні враховувати такі речі (як річниця подій на Майдані), коли немає термінової необхідності для слідчих дій.
- Водночас якщо гроші справді були розтрачені, це легко довести. Тоді результат побачить уся країна, адже будь-яке цивілізоване суспільство зацікавлене у коректному виконанні законів.
- Емоцій у ці дні й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо – шляхом "добре відомих політичних спекуляцій.
- Події навколо музею Революції Гідності мають закінчитися чітким юридичним висновком.
Обшук у музеї Революції Гідності: що відомо
- 19 листопада поліція провела обшук у музеї Революції Гідності у Києві.
- У СБУ заявили, що правоохоронці розслідують можливе розкрадання бюджетних грошей при реконструкції комплексу.
- Слідчі вилучили музейну документацію та заблокували 2 приміщення музею.
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