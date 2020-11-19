В Офісі Президента здивовані, що обшук у музеї Революції Гідності провели саме напередодні річниці подій на Майдані. Таке рішення не сприяє встановленню злагоди у країні.

Будь-яку необережну дію можуть розцінити як виклик цінностям Майдану або свідому гру на суспільних суперечностях. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Невже було обов'язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі,

– мовиться у повідомленні.

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Правоохоронці повинні враховувати такі речі (як річниця подій на Майдані), коли немає термінової необхідності для слідчих дій.



Водночас якщо гроші справді були розтрачені, це легко довести. Тоді результат побачить уся країна, адже будь-яке цивілізоване суспільство зацікавлене у коректному виконанні законів.

Емоцій у ці дні й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо – шляхом "добре відомих політичних спекуляцій.



Події навколо музею Революції Гідності мають закінчитися чітким юридичним висновком.

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