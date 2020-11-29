У Жовкві, що на Львівщині, у реанімаційному відділенні лікарні загинули 2 пацієнтів, що були підключені до апаратів ШВЛ. Все через те, що у лікарні на годину зникло світло. На трагедію вже зреагували в Офісі Президента.

Там також поділилися подробицями інциденту. Так, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко сказав, що коли зникло світло, то генератори, передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

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Проте стан хворих був важкий і їх не вдалося врятувати. Електропостачання не було близько години.

Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо й таке не має повторитися. Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій,

– сказав Тимошенко.

Він додав, що з ситуацією ще будуть розбиратися і влаштовувати кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації.

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