В Офісі Президента визнали, що комунікація з мерами міст України відбувається на недостатньому рівні. З місцевою владою необхідно радитися щодо питань про посилення карантину через COVID-19.

Однак демарш мерів через карантин вихідного дня є неправильним. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна. Зауважимо Обговорили посилення карантину: Шмигаль провів нараду з мерами міст Що сказав Тимошенко З мерами міст ніхто особливо не комунікував, і вони не могли "достукатися" до київської влади.

Процес налагодження комунікації з міськими головами вже розпочався.

Протест мерів проти карантину вихідного дня є неправильним, адже кожен очільник міста бачить лише фрагмент картини на своєму місці. Водночас у Кабміні можуть оцінити загальну картину.

Децентралізація триває, однак місцевій та центральній владам все одно необхідно взаємодіяти.

Відповідальність за ситуацію з коронавірусом несуть прем'єр та глава МОЗ. Тому вони мусять йти на жорсткі заходи. Це відбувається не лише в Україні, але й в багатьох країнах Європи. Що пропонує Тимошенко Окрім того, Тимошенко запропонував відновити роботу Ради регіонів. Туди мають увійти очільники облдержадміністрацій та мери міст.

Через активну децентралізацію у 2021 році міська влада отримає ще більше грошей. Очільники міст мають розуміти, як ними розпоряджатися.

Кожен регіон має свої потреби, однак місцева влада має враховувати загальний вектор руху держави. Зокрема, проєкт про інтернетизацію населених пунктів та "Велике будівництво".