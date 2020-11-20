В Офісі Президента визнали недостатній рівень комунікації з мерами міст
В Офісі Президента визнали, що комунікація з мерами міст України відбувається на недостатньому рівні. З місцевою владою необхідно радитися щодо питань про посилення карантину через COVID-19.
Однак демарш мерів через карантин вихідного дня є неправильним. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Що сказав Тимошенко
- З мерами міст ніхто особливо не комунікував, і вони не могли "достукатися" до київської влади.
- Процес налагодження комунікації з міськими головами вже розпочався.
- Протест мерів проти карантину вихідного дня є неправильним, адже кожен очільник міста бачить лише фрагмент картини на своєму місці. Водночас у Кабміні можуть оцінити загальну картину.
- Децентралізація триває, однак місцевій та центральній владам все одно необхідно взаємодіяти.
- Відповідальність за ситуацію з коронавірусом несуть прем'єр та глава МОЗ. Тому вони мусять йти на жорсткі заходи. Це відбувається не лише в Україні, але й в багатьох країнах Європи.
Що пропонує Тимошенко
- Окрім того, Тимошенко запропонував відновити роботу Ради регіонів. Туди мають увійти очільники облдержадміністрацій та мери міст.
- Через активну децентралізацію у 2021 році міська влада отримає ще більше грошей. Очільники міст мають розуміти, як ними розпоряджатися.
- Кожен регіон має свої потреби, однак місцева влада має враховувати загальний вектор руху держави. Зокрема, проєкт про інтернетизацію населених пунктів та "Велике будівництво".
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