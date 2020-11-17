З Офісу Президента 16 листопада звільнився очільник служби щодо питань інформаційної політики Олександр Курдінович. Причини звільнення наразі невідомі.

Що відомо про звільнення Курдіновича

Чиновник сам написав заяву на звільнення. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє "Бабель".

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За словами Подоляка, Курдінович перейшов на іншу роботу.

Що Курдінович робив в Офісі Президента

Подоляк зауважив, що Курдінович відповідав за зв'язки з регіонами.

Ми хотіли все, що ми промовляємо тут (в Офісі Президента – 24 канал) заносити добре вниз, по регіонах. На жаль, той обсяг сигналу, який я б хотів, не пішов,

– додав радник.

Як повідомляє видання, Курдіновича на роботу в ОП привів Подоляк.