Поліція Греції відсторонила офіцерів, а саме 3 прикордонників та 1 поліцейського. Їх звинувачують у тому, що вони побили мігрантів без жодних на те причин.

Сам інцидент стався на острові Лесбос. Про подію мовиться на порталі Greek Reporter.

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Що передувало

Напередодні, 11 грудня, в мережі опублікували відео, на якому було видно, як офіцери б'ють простих біженців. Другі, ймовірно, поверталися до своїх таборів після походу у супермаркет. Тоді 4 офіцери їх зупинили. Назвали причину – перевірка документів, оскільки біженці начебто нападали на автомобілі та були п'яними.

Тоді, без жодних підстав, правоохоронці почали бити біженців, навіть після того, як на них одягнули наручники. Поки частина з них лежала на землі. Вони ніяк не опирались і не били натомість.

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