Майя Санду виграла вибори президента Молдови у листопаді 2020 року. Однією з центральних заяв проєвропейської політикині після перемоги стала вимога виведення російських військ з Придністров'я.

Офіційна позиція Молдови: російські війська повинні піти з Придністров'я

"Це офіційна позиція Республіки Молдова, яка й не змінювалася, і я продовжу її просувати", – сказала Майя Санду в інтерв'ю телеканалу Moldova 1, опублікованому 26 листопада.

Так новообрана президентка Молдови прокоментувала ситуацію з Придністров'ям, яке фактично контролюють російські війська, пише 24 канал.

Нагадаємо 22 листопада у Росії відповіли на заклик Санду вивести війська з Придністров'я

Усі наші уряди мали таку точку зору: цю оперативну групу (військ Росії – 24 канал) повинні вивести, а боєприпаси – вивезти. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова,

– наголосила вона.

Що слід знати про проблему Придністров'я у Молдові

Коротко про регіон

Придністров'я – переважно російськомовний регіон , який займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра (з іншого боку – Україна).

, який займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра (з іншого боку – Україна). Регіон досі отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову. Однак офіційно РФ не визнає Придністров'я як незалежну державу.

– політичну, економічну та військову. Однак офіційно РФ не визнає Придністров'я як незалежну державу. Статус Придністров'я для міжнародної спільноти – це частина Молдови. Однак офіційний Кишинів фактично втратив контроль над регіоном.

Історія конфлікту

Конфлікт між центральною владою Молдови та Придністров'ям почався ще у 1990 році. 25 серпня 1991 року Придністров'я оголосило про незалежність , але його не визнав ніхто у світі (навіть Росія).

, але його не визнав ніхто у світі (навіть Росія). Пік протистояння припав на 1992 рік, між сторонами почалося збройне протистояння, загинули понад 1000 людей. У підсумку підписали мирну угоду, але проблему не розв'язали.

загинули понад 1000 людей. У підсумку підписали мирну угоду, але проблему не розв'язали. Росія тримає у Придністров'ї війська. У Кишиневі їх вважають "окупаційними силами". Відповідно, неодноразово влада Молдови заявляла про необхідність їхнього виведення.

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Скільки російських військ у Придністров'ї

За різними оцінками, у Придністров'ї перебувають від 1 до 2 тисяч російських військових ОГРВ (Оперативна група російських військ). За твердженням росіян, вони там охороняють військові арсенали радянської армії.

Цікаво, що у 2000 році на міжнародному саміті в Стамбулі Росія пообіцяла вивести це угруповання до кінця 2004 року. Досі свого зобов'язання, що й не дивно, не виконала.

Ба більше, у 2006 в регіоні провели референдум. За офіційними даними, 98% виборців висловилися за незалежність республіки від Молдови та майбутню інтеграцію з Росією.

Останні заяви Молдови і світу про Придністров'я

23 серпня 2017 року парламент Молдови ухвалив декларацію про виведення російських військ з Придністров'я. Тодішній президент Ігор Додон, утім, рішення парламенту засудив і назвав провокацією.

У червні 2018 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до Росії вивести війська з Придністров'я (яку Росія проігнорувала). Схожу резолюцію ухвалили й 22 червня 2019 року (з тими ж наслідками).

Схожу резолюцію ухвалили й 22 червня 2019 року (з тими ж наслідками). Того ж 2018 року прем'єр Молдови Павло Філіп заявив про намір домовитися з офіційним Києвом про створення коридору через Україну для виведення російських військ із Придністров'я.

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