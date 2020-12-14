Поставки українського ільменіту – сировини для виробництва титану – в окупований Крим поновилися. Незаконні схеми постійно змінюються, все робиться для того, щоб заплутати прикордонників і митників, яким надають неправдиві документи на вантаж.

"Думская" вже не раз писала про такі поставки з одеського порту, але зараз сировину відправляють з порту "Чорноморськ".

У суботу, 12 грудня, гавань покинув рудовоз BOGDAN, завантажений 11,5 тис. тонн ільменіту. Судно прийшло в Чорноморськ ще 27 листопада, але навантаження довго перешкоджала СБУ. Піти йому вдалося тільки після втручання керівництва Фонду держмайна, яке таким чином відстоює інтереси державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК), добувної ільменіт.

Остання 13 жовтня цього року уклала контракт з чеською компанією Belanto trade s.r.o., зобов'язавшись поставити в жовтні-грудні 50 тисяч тонн ільменіту, який видобувається і збагачується в Іршанську Житомирської області. Belanto trade s.r.o. – це посередник, через який сировину отримує підприємство "Кримський титан", розташоване на захопленому півострові та належить олігархові Дмитру Фірташу.

За даними поінформованих джерел, сума контракту, підписаного в.о. глави ОГХК Артуром Сомовим, становить близько 6,5 мільйонів євро. Раніше поставками займалася німецька ITS, але вона привернула увагу преси та громадськості, й після низки скандалів її вирішили замінити. За даними поінформованих джерел, питанням опікується особисто заступник глави ФДМУ Денис Кудін.

BOGDAN заявив в якості порту призначення турецька Самсун, але в дійсності попрямував в болгарську Варну, в чому легко переконатися за допомогою відповідних онлайн-сервісів, що надають інформацію про місцезнаходження цивільних судів. У Болгарії на нього чекає інший суховантаж – SOURIA. Руду перенавантажуватимуть на його борт, після чого SOURIA піде до берегів Криму.

Відзначимо, що керівники Фонду держмайна намагаються переконати всіх, що ця – зовсім незаконна – схема необхідна для виживання Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Про те, що вантаж в результаті потрапить до окупованого Крим, чиновники, зрозуміло, мовчать.

За даними ЗМІ, з серпня цього року завод Фірташа отримав приблизно 35 тисяч тонн українського ільменіту. Постачала його все та ж SOURIA, яка ходить під сирійським прапором.

Стало відомо, що ще 10 грудня у 46 причалу одеського порту ошвартувався рудовоз "Діброва" під прапором Маршаллових островів. Судно прийшло до Одеси з Новоросійська і стоїть під навантаженням 15 тисяч тонн ільменітової руди. Порт призначення поки не відомий.