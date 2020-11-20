Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" поставить сінгапурському трейдеру IMMCO 5 тисяч 700 тонн рутилового концентрату за ціною 1070 доларів за тонну на суму 6,1 мільйона доларів з відстрочкою платежу в 30 днів.

Про це свідчить контракт, підписаний 29 жовтня тимчасовим виконувачем обов'язків голови ОГХК Артуром Сомовим і директором IMMCO Лі Ци, що є в розпорядженні видання.

Сам контракт діє до 31 грудня 2021 року й передбачає загальну суму угоди на 10 мільйонів доларів, товар буде експортований до Японії.

За даними ЗМІ, компанія IMMCO, а також MCD, "Керамплюс" і "Керамглас" входять у сферу впливу дніпропетровського бізнесмена Віталія Кучука. Всі вони працюють з ОГХК з червня 2020 на ексклюзивних умовах, пише "Цензор.НЕТ".

Дисконт на кожній експортованої тонні складе близько 100 доларів, оскільки вартість рутилу на момент укладення договору на умовах FCA у світі, за даними китайського аналітичного агентства Ferroalloynet, складала 1 170 доларів.

Враховуючи різницю в цінах, "прокладка" IMMCO виведе з ОГХК 570 тисяч доларів. Як повідомлялося, в липні 2020 IMMCO вже викуповувала у ОГХК концентрат ільменіту, замінивши американську компанію Chemours (підрозділ DuPont, що переробляє ільменіт в двоокис титану). Про це писало видання "Дзеркало тижня".

Тоді компанія Кучука теж придбала його з дисконтом – за 165 доларів за тонну проти 185 доларів за тонну, по якій купували ільменіт американці. ОГХК втратила на угоді 90 тисяч доларів.

Звільнений з ОГХК на початку жовтня цього року Фондом держмайна тимчасовий голова правління Пітер Девіс повідомив, що почав розслідування проти компаній Кучука, які завдавали шкоди підприємству. За це він поплатився місцем у компанії. Про це тоді писала "Європейська правда".

За його словами, останні 3 місяці співпраці ОГХК з фірмами Віталія Кучука – "Керамплюс", IMMCO, MCD – пролобійовані заступниками голови правління Тетяною Гогенко й Сомовим, привели до фінансових проблем на підприємстві.

У компанії двічі зупиняли філію "Вільногірський ГМК" з початку року, двічі зривали строки виплати заробітної плати гірникам через касові розриви.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія запланована до продажу у 2020 році й перебуває в управлінні Фонду держмайна.

За фінансової звітності компанії за три квартали 2020 року, надходження від реалізації продукції знизилися в 2 рази, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019 року – з 2,588 мільярда гривень до 1,265 мільярда.

Кабмін затвердив фінансовий план ОГХК на 2020 з чистим прибутком 575,67 мільйона ​​гривень.