У період пандемії коронавірусу багато компаній зі світовим ім'ям почали розглядати співпрацю з фахівцями на віддаленій основі.

Не стала винятком компанія Soft2bet, яка провела власний аналіз ринку претендентів у країнах СНД і з'ясувала, де краще хантити фахівців.

Київ випередив Москву та Мінськ

За результатами дослідження в компанії змогли оцінити ризики й вигоду від залучення фахівців високого рівня на віддаленій основі. Лідером на пострадянському просторі за кількістю висококласних професіоналів виявився, за даними Soft2bet, Київ. Компанія, яка динамічно розвивається визнала, що українські айтішники мають специфічний досвід роботи в різних проєктах з різними технологіями, оскільки там спочатку розвивався ринок аутсорс. Мінськ і Москва теж виявилися на високому рівні, але за комплексними показниками дослідження поступаються Києву. У Мінську значно менше претендентів, які мають досвід роботи в міжнародних компаніях, а от російський ринок цілком може скласти повноцінну конкуренцію українському, відзначають в Soft2bet.

Затребуваність IT-фахівців та їх міграція

Компанія Soft2bet придивляється до можливості в майбутньому залучати професіоналів з держав пострадянського простору. Дослідження показало, що цей регіон варто серйозно розглядати в якості хантингу фахівців. За ціною і якістю фахівцям зі Східної Європи практично немає рівних у сфері діджитал. Оскільки вартість роботи фахівців у Росії, Білорусі та Україні приблизно однакова, в дослідженні бралися до уваги наступні параметри: кваліфікація, досвід роботи, володіння заданими технологіями або готовність їх освоїти та готовність до переїзду.

У числі найбільш затребуваних IT-фахівців на ринку виявилися програмісти, девопси, діджитал-маркетологи, вебдизайнери, архітектори програмного забезпечення та інші професії.

Як показало дослідження, більшість фахівців з пострадянського простору воліють співробітництво із зарубіжними компаніями на віддаленій основі. У період коронакризи такі умови роботи в більшості влаштовують не тільки айтішників, але і багато світових компаній. Більшість фахівців і зовсім готові переїхати в інші країни заради кар'єри й життя в більш передбачуваній політичній обстановці.

Понад 60% українських айтішників готові виїхати за кордон на постійній основі. У зв'язку з останніми подіями в Білорусі, все більше білоруських фахівців дивляться в бік кордону. Багато з них мігрують у Росію й Україну, лише збільшуючи кадровий потенціал сусідніх країн. Менш схильні до еміграції професіонали з Росії та Латвії – менше ніж 50% бажаючих. В цілому, бажання переїзду за кордон в IT-фахівців більше пов'язано не з метою більшого заробітку, а безпосередньо залежить від поточної політичної та економічної ситуації в їх країнах.

Висока конкуренція за кадри у сфері IT

У дослідженні компанії Soft2bet відзначається, що в боротьбі за цінні кадри сьогодні велика конкуренція. Галузь інформаційних технологій – це ринок кандидатів, а не роботодавців. Пошук фахівців, які мислять глобально, досить складний, адже далеко не всі айтішники є придатними професіоналами для компаній, які стрімко розвиваються. IT-компанії, в першу чергу, зацікавлені у фахівцях, які вміють впроваджувати нові функції у стислі терміни й застосовувати в роботі принцип time-to-market. Крім того, країни пострадянського простору останнім часом перестали асоціюватися тільки з хорошим аутсорсом. Це пов'язано з появою місцевих продуктів, що становлять конкуренцію на світовому ринку, що ускладнює хантинг IT-спеціалістів у цих країнах.

Цілі аналізу ринку здобувачів від Soft2Bet

На цей момент, за допомогою дослідження компанія придивляється до можливості в майбутньому залучити фахівців високого класу зі східноєвропейських країн для посилення своєї команди.