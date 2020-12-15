На площі Соборній у Черкасах триває встановлення головної ялинки міста. Замість традиційних прикрас на святкове дерево повісили амулети, відомі як "око диявола"

Її запалять вже у суботу, 19 грудня. Проте через пандемію COVID-19 урочистого відкриття не проводитимуть, повідомили на сайті Черкаської міської ради.

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Увагу місцевих мешканців привернуло незвичне оздоблення – на головній ялинці Черкас поруч з традиційними прикрасами з'явилися амулети, які називають "око диявола" або "куряче око".



Головна ялинка Черкас / Фото Черкаської міської ради



У Черкасах готуються до новорічних свят / Фото Черкаської міської ради

Блакитний або жовтий амулет у формі очей, за народними забобонами, захищає від пристріту – тобто від негативного впливу зустрічі з недоброю людиною.

Амулет "око диявола" здебільшого є популярним у східних країнах. Однак ісламські богослови переконані, що він аж ніяк не захищає, а навпаки – шкодить своєму власнику.