В Офісі Президента прийняли рішення змінити посла України в США. ЗМІ пишуть, що Володимира Єльченка, який пробув на посаді менше року, замінять колишньою міністеркою фінансів Оксаною Маркаровою.

В Україні найближчим часом може з’явитися новий посол у США. Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі Президента та МЗС України.

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Володимира Єльченка, ймовірно, замінить ексміністерка фінансів Оксана Маркарова.

Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хороших позиціях,

– розповіли виданню в ОП.

Джерело в українському МЗС повідомило про скептичне ставлення відомства до такого рішення. "До Вашингтона після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова не класичний дипломат", – зазначили у міністерстві.

Та додали, що МВФ – дуже важливий фактор, але американський напрямок набагато ширший, системний та вимагає більшої дипломатичної практики і світогляду.

Нагадаємо, Володимир Єльченко офіційно став новим послом України в США в січні 2020 року.

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