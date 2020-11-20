В ОП вирішили змінити посла України в США та назвали нового кандидата, – ЗМІ
В Офісі Президента прийняли рішення змінити посла України в США. ЗМІ пишуть, що Володимира Єльченка, який пробув на посаді менше року, замінять колишньою міністеркою фінансів Оксаною Маркаровою.
В Україні найближчим часом може з’явитися новий посол у США. Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі Президента та МЗС України.
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Володимира Єльченка, ймовірно, замінить ексміністерка фінансів Оксана Маркарова.
Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хороших позиціях,
– розповіли виданню в ОП.
Джерело в українському МЗС повідомило про скептичне ставлення відомства до такого рішення. "До Вашингтона після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова не класичний дипломат", – зазначили у міністерстві.
Та додали, що МВФ – дуже важливий фактор, але американський напрямок набагато ширший, системний та вимагає більшої дипломатичної практики і світогляду.
Нагадаємо, Володимир Єльченко офіційно став новим послом України в США в січні 2020 року.
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Що відомо про Маркарову на посаді глави Мінфіну
- Оксана Маркарова з червня 2018 року була виконувачкою обов’язків глави Міністерство фінансів. А з 22 листопада того ж року Рада призначила її міністеркою.
- Пішла у відставку разом з урядом Гончарука на початку березня 2020 року. На посту глави Мінфіну Маркарову спочатку змінив Ігор Уманський, а потім – Сергій Марченко.
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