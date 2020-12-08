Кримська нерухомість українців тепер під загрозою. Самопроголошена влада Криму пригрозила забрати й "націоналізувати" залишену власниками нерухомість. Безхазяйне майно передадуть в муніципальну власність.

І це дуже небезпечно для тих українців, які через окупацію, виїхали з Криму і залишили там все, що мали – свої квартири, будинки, землю. Але це не єдина проблема. Про це в ефірі 24 каналу говорив експредставник президента України в Криму Борис Бабін.

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Про яку кількість такого житла мовиться

За його словами, нерухомість тих людей, які виїхали – дуже маленька. Варто подивитись ширше – окупантів цікавить вся нерухомість Криму і тому вони вводять спеціальні закони.

Їм байдуже, де перебуває реальний власник. Вони однаково хочуть отримати певний зиск,

– розповів Бабін.

Він пояснив, що насамперед, для всіх кримчан неприємним сюрпризом стало оподаткування власної нерухомості за законами Росії з 1 січня 2021 року. Ставка там складатиме приблизно 0,1% від номінальної вартості на рік. Пільг там немає.

"Здавалося б, це небагато. Втім, у 2019 році окупанти змінили кадастрові вартості нерухомості в Криму. Наприклад 1 квадратний метр сільської хати, згідно з позицією росіян, коштує 2 тисячі доларів", – наголосив експредставник президента України в Криму.

Другий фактор – відчуження іноземців

Окупаційна влада запровадила в Криму ті норми, які діють на території РФ. Відтепер іноземцям, навіть громадянам України, які не взяли фейкові російські паспорти, не можна володіти землею у так званих прикордонних районах.

Майно дачних кооперативів

Наступний чинник полягає у тому, що свого часу окупаційна влада Криму давала час, щоб люди мали змогу переєструвати майно. Оскільки це не приватна власність. Звісно, мало хто добровільно пішов на таку процедуру ніхто не пішов. Ті, хто цього не зробив – втратять своє майно.

Як "націоналізують" майно українців в Криму? Для цього залишені будинки поставлять на облік, а через рік, якщо власник не з'явиться, місцеві чиновники зможуть звертатися в суд і вже він зможе визнати майно муніципальною власністю.



Для того, щоб окупаційна адміністрація району або міста отримала дозвіл на використання майна, потрібно буде подати документи з підтвердженням, що господар нерухомості невідомий або відмовився від неї.

Дивіться відео: Бабін про нерухомість в Криму