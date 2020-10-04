За неділю, 4 жовтня, збройні формування російських бойовиків тричі порушили режим тиші. На щастя, українські захисники не постраждали.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Про це повідомили у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

Вчора Проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі: де було неспокійно

Де було неспокійно?

Російські окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю біля Авдіївки. Неподалік Водяного використовували автоматичний станковий гранатомет. У районі Шумів збройні формування Російської Федерації гатили з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали.

Яка ситуація була минулої доби?

Вчора, 3 жовтня, окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу