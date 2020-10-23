Протягом доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Попри обстріли окупантів українські військові називають ситуацію на фронті контрольованою. Про це мовиться у зведенні штабу ООС.

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Де стріляли бойовики

Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів.

Окрім того, режим припинення вогню бойовики порушили у районі Новолуганського, застосувавши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.

Окупанти також порушили домовленості на Приазов’ї. Ввечері поблизу Широкиного був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "квадрокоптер". Його військові подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Від початку поточної доби, 23 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.