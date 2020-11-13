З 10 листопада КПВВ у зоні проведення ООС на Донбасі мали відновити роботу. Проте наразі працюють лише два пункти в'їзду – виїзду. Решту блокують проросійські найманці.

Працюють лише "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке"

Поки що пропуск громадян здійснюють лише на "Станиці Луганській" та "Новотроїцькому". Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

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Якщо КПВВ "Станиця Луганська" працює щодня, то "Новотроїцьке" окупанти розблоковують лише двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю.

На решті дорожніх коридорів рух блокують проросійські незаконні збройні формування,

– зазначили прикордонники.

Скільки людей перетнули лінію розмежування за тиждень:

у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід із тимчасово окупованої території України – 821 людина, на вихід - 1074 людини;

у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд у тимчасово окуповані території 230 громадян і 36 транспортних засобів, на в'їзд – 77 осіб і 9 транспортних засобів;

у КПВВ "Золоте" – 3 осіб і в КПВВ "Щастя" – 11 осіб, які вибули в напрямку тимчасово окупованої території, повернули представники окупаційної влади;

у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Зверніть увагу! На тимчасово окуповані території України міжнародні організації продовжують доставляти гуманітарні вантажі. Через "Новотроїцьке" проїхали 14 вантажівок від Червоного Хреста та ще 10 – від Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Жителям окупованого Донбасу надіслали продукти, засоби гігієни та медикаменти.