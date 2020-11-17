Бойовики на Донбасі нарощують бойову готовність. Зокрема, в Росії уточнили оперативні плани застосування першого і другого армійського корпусів.

Проросійські бойовики провели на окупованому Донбасі масштабні навчання. Про це попередили у Головному управлінні розвідки, повідомляє пресслужба Міноборони.

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Окупанти відпрацьовували стійкість системи управління та зв’язку за допомогою розгортання нових командних пунктів.

Крім цього, у ЗС Росії уточнили оперативні плани застосування 1 та 2 армійських корпусів проти Об’єднаних сил.

Яка ситуація на Донбасі

Ще з 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Україна його дотримується, але проросійські бойовики порушують ледь не щодня.

Переважно окупанти здійснюють провокативні обстріли. Однак були випадки прицільних обстрілів. Серед військових ЗСУ були жертви.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу