Окупанти на Донбасі нарощують бойову готовність: попередження розвідки
Бойовики на Донбасі нарощують бойову готовність. Зокрема, в Росії уточнили оперативні плани застосування першого і другого армійського корпусів.
Проросійські бойовики провели на окупованому Донбасі масштабні навчання. Про це попередили у Головному управлінні розвідки, повідомляє пресслужба Міноборони.
До речі "Іх там нєт": факти знищення колони техніки та російських військовослужбовців на Донбасі
Окупанти відпрацьовували стійкість системи управління та зв’язку за допомогою розгортання нових командних пунктів.
Крім цього, у ЗС Росії уточнили оперативні плани застосування 1 та 2 армійських корпусів проти Об’єднаних сил.
Яка ситуація на Донбасі
- Ще з 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- Україна його дотримується, але проросійські бойовики порушують ледь не щодня.
- Переважно окупанти здійснюють провокативні обстріли. Однак були випадки прицільних обстрілів. Серед військових ЗСУ були жертви.
Поділитися новиною