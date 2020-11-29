Росія передала окупантам на Донбасі так звану гуманітарну допомогу. Щоправда, обіцяної вакцини проти COVID-19 ворог так і не отримав. Замість неї поклали звичайну вакцину проти грипу.

Така допомога з Росії прибула лише наприкінці листопада. Хоча її обіцяли ще 1 листопада. Про це повідомляє U-news.

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"МОЗ ДНР" заявили, що замість обіцяної вакцини проти COVID-19 "Супутник V", яку у всю анонсували ватажки "ДНР", прийшла вакцина від сезонного грипу.

За словами одного з працівників "МОЗ ДНР", причина непостачання вакцини проти COVID-19 банально проста: наразі у Росії немає достатньої кількості потужностей для виробництва вакцини "Супутник V" навіть для внутрішніх потреб.

Але це вже підтвердив і сам Путін, який просив президента Франції допомогти у виробництві російської вакцини на потужностях французьких виробників.

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