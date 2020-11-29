Імітація допомоги: окупанти на Донбасі не отримали від Росії обіцяну вакцину проти COVID-19
Росія передала окупантам на Донбасі так звану гуманітарну допомогу. Щоправда, обіцяної вакцини проти COVID-19 ворог так і не отримав. Замість неї поклали звичайну вакцину проти грипу.
Така допомога з Росії прибула лише наприкінці листопада. Хоча її обіцяли ще 1 листопада. Про це повідомляє U-news.
Важливо Бойовики за добу стріляли 9 разів: чому українські воїни не відкрили вогонь у відповідь
"МОЗ ДНР" заявили, що замість обіцяної вакцини проти COVID-19 "Супутник V", яку у всю анонсували ватажки "ДНР", прийшла вакцина від сезонного грипу.
За словами одного з працівників "МОЗ ДНР", причина непостачання вакцини проти COVID-19 банально проста: наразі у Росії немає достатньої кількості потужностей для виробництва вакцини "Супутник V" навіть для внутрішніх потреб.
Але це вже підтвердив і сам Путін, який просив президента Франції допомогти у виробництві російської вакцини на потужностях французьких виробників.
Актуально Російська вакцина від коронавірусу для України: отрута чи панацея
Що не так із російською вакциною
- Ще у серпні світова спільнота з недовірою поставилась до російського препарату. Приміром, у США розкритикували вакцину та сказали: вона "настільки недопрацьована, що до її впровадження навіть немає серйозного інтересу".
- Окрім того, головний інфекціоніст США вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи її клінічних випробувань.
- Тим часом у ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.
Поділитися новиною