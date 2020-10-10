Впродовж останніх двох років проросійські силовики на Донбасі використовують британські снайперські гвинтівки. Водночас уряд Великої Британії заявив, що ніколи не схвалював експорт цієї зброї в Росію.

Відповідні докази перевірили незалежні експерти по зброї. Інформація свідчить про недоліки в британській системі ліцензування. Про це йдеться в розслідуванні Sky News.

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Британський уряд не уявляє, скільки саме їхньої зброї продається за кордоном. Немає можливості відстежити її,

– наголосили розслідувачі.

Це при тому, що Велика Британія неодноразово заявляла, що їхня система ліцензування зброї одна з найнадійніших та найпрозоріших у світі.

Голова спеціального комітету з оборони повідомив, що гвинтівки британського виробництва в руках російських військ – факт, що непокоїть. Комітет проведе розслідування щодо продажів зброї Британією.

Використання британської зброї силовиками на Донбасі

Навесні 2020 року українські військові поширили відео, яке зняли бойовики на камеру, встановлену у шоломі. Події відбувалися у лютому у селищі Донецький. На відео було 5 силовиків. В одного з них помітили гвинтівку британського виробництва AX338. Її виготовила компанія Accuracy International. Водночас у бойовиків були присутні елементи російської військової амуніції. Розслідувачі при цьому наводять низку аргументів щодо правдивості відео.

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Оскільки ми не знайшли жодної інформації про те, що гвинтівка Accuracy International коли-небудь продавалася Україні, найбільш очевидним поясненням є те, що ця гвинтівка надійшла з Росії,

– мовиться у розслідуванні.

Модель гвинтівки AX338 з'явилася в обігу в 2010 році, але раніше Express Accuracy International заявляла, що вона не продавала жодних гвинтівок в Росію з 2000 року, а ембарго ЄС на постачання зброї діє з 2014 року.



Скриншот з відео бойовиків / Операція Об'єднаних сил

"Це викликає занепокоєння і показує складність міжнародної торгівлі зброєю", – додав голова комітету з оборони Тобіас Еллвуд.