Окупанти гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі
Упродовж доби 4 листопада окупанти 6 разів порушували режим тиші на Донбасі. На щастя, серед українських військових немає загиблих чи поранених.
Як минуло 4 листопада на Донбасі
Окупанти стріляли з гранатометів різного калібру та стрілецької зброї. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, непохитно стоять на захисті держави,
– мовиться у повідомленні.
Де було найгарячіше
- Неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів;
- У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного ворог обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Окрім того, неподалік від Шумів українські військові зафіксували безпілотник противника. Воїни ЗСУ збили його стрілецькою зброєю.
Яка ситуація на Донбасі станом на ранок 5 листопада
Від початку доби 5 листопада у зоні Операції Об'єднаних сил не було порушень режиму тиші. Однак українські воїни пильно стежать за ситуацією та готові адекватно і оперативно реагувати на будь-які дії з боку противників.
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