Упродовж доби 4 листопада окупанти 6 разів порушували режим тиші на Донбасі. На щастя, серед українських військових немає загиблих чи поранених.

Як минуло 4 листопада на Донбасі

Окупанти стріляли з гранатометів різного калібру та стрілецької зброї. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.

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У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, непохитно стоять на захисті держави,

– мовиться у повідомленні.

Де було найгарячіше

Неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів;

У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного ворог обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім того, неподалік від Шумів українські військові зафіксували безпілотник противника. Воїни ЗСУ збили його стрілецькою зброєю.

Яка ситуація на Донбасі станом на ранок 5 листопада

Від початку доби 5 листопада у зоні Операції Об'єднаних сил не було порушень режиму тиші. Однак українські воїни пильно стежать за ситуацією та готові адекватно і оперативно реагувати на будь-які дії з боку противників.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим тиші. Однак російські бойовики його регулярно порушують. Детальніше читайте тут.

Що відбувається на Донбасі станом на 7:00 5 листопада: дивіться відео



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

