Влада окупованого Криму закликала місцевих жителів "оголосити війну тотальним втратам води в мережах". Там також нарікли 2021 рік роком боротьби за водну автономію півострова.

Про це заявив підконтрольний Кремлю спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов. Таку заяву опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він сказав, що в умовах водного дефіциту в Криму не можна марнотратити водними ресурсами. А також недоцільно використовувати їх у господарських цілях. А відколи в Криму стали проводити спостереження, то з'ясували, що 2020 рік став "найпосушливішим" за останні 150 років.

Наступний рік стане для всіх нас роком боротьби за водну автономію республіки. В останні роки ми вже отримали таку автономію в енергетичній сфері та впоралися з транспортною блокадою,

– ствердив Константинов.

І додав, що вони "повинні оголосити тотальну війну втратам води в мережах". Крім цього, хочуть значно прискорити реконструкцію мереж водопостачання в сільських населених пунктах. Вони майже повністю зносилися.

"Спробуймо сформувати таку ситуацію, коли ні краплі води не витрачається даремно", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

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