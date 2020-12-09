Окупанти хочуть "різко підвищити культуру споживання води" в Криму: що це означає
Влада окупованого Криму закликала місцевих жителів "оголосити війну тотальним втратам води в мережах". Там також нарікли 2021 рік роком боротьби за водну автономію півострова.
Про це заявив підконтрольний Кремлю спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов. Таку заяву опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Важливо Назріває катастрофа: у Криму запасів води для найбільших міст залишилось на тиждень
Він сказав, що в умовах водного дефіциту в Криму не можна марнотратити водними ресурсами. А також недоцільно використовувати їх у господарських цілях. А відколи в Криму стали проводити спостереження, то з'ясували, що 2020 рік став "найпосушливішим" за останні 150 років.
Наступний рік стане для всіх нас роком боротьби за водну автономію республіки. В останні роки ми вже отримали таку автономію в енергетичній сфері та впоралися з транспортною блокадою,
– ствердив Константинов.
І додав, що вони "повинні оголосити тотальну війну втратам води в мережах". Крім цього, хочуть значно прискорити реконструкцію мереж водопостачання в сільських населених пунктах. Вони майже повністю зносилися.
"Спробуймо сформувати таку ситуацію, коли ні краплі води не витрачається даремно", – підкреслив він.
Проблеми з прісною водою у Криму: коротко про головне
- Проблеми на півострові розпочалися після окупації, адже до 2014 року до 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна через Північно-Кримський канал.
- Через те, що окупанти поповнюють запаси води в Криму із водосховищ природного стоку та підземних джерел, виникло ще більше проблем. Зокрема – засолення ґрунту на півострові.
- Відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе, однак лише після повної деокупації півострова.
- Водночас в Україні кризу з водою в окупованому Криму пов’язують із неправильним розподіленням водних ресурсів. Росія почала направляти водні ресурси на військові бази, обслуговування військового персоналу, відтак цивільному населенню води стало не вистачати.
- Наприклад, в Аянському водосховищі, яке постачає водою Сімферополь, запасів залишилося приблизно на тиждень. Така ж критична ситуація у курортних Ялті, Алушті, Євпаторії.
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